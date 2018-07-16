Кортежи Путина и Трампа проехали по Хельсинки. Президент США опаздывает на встречу больше, чем российский лидер

Кортеж российского лидера с опозданием более чем в полчаса прибыл в президентский дворец Финляндии, где состоится его встреча с американским коллегой, передаёт 16 июля корреспондент "Фонтанки".

За несколько минут до приезда Путина над площадью около дворца начал кружить вертолет. Сотни жителей Хельсинки стояли около ограждённой территории, чтобы увидеть проезд кортежей Путина и Трампа.

Видео: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Однако Дональд Трамп не ждал своего коллегу в это время на месте саммита. Кортеж американского лидера выехал из своего отеля Hilton Kalastajatorppa только после прибытия Путина в президентский дворец.