Пока Путин и Трамп беседуют, протестующие шлют их куда подальше

Демонстрация против президентов США и России, которые сейчас ведут в Хельсинки переговоры, проходит в центре финской столицы, передаёт 16 июля корреспондент «Фонтанки». Этот марш — одна из 16 демонстраций, приуроченных к визиту Владимира Путина и Дональда Трампа.

Протестующие прошли от парка Кайсаниеми до дворца "Финляндия", где расположился пресс-центр саммита. По оценкам организаторов, марш собрал 2000 участников. Лозунги отличаются своим тематическим разнообразием: «Остановите расизм», «Остановите депортации», «Занимайтесь любовью, а не войной», «Трамп + Путин = зло». Некоторые решили не изощряться и просто отправили одного из лидеров или сразу обоих по всем известному непечатному адресу. Многие из пришедших участвуют в акции уже второй раз – накануне в Хельсинки прошёл мирный митинг Helsinki Calling (подробнее – в репортаже «Фонтанки»).

Саули Ниинистё принял в своём президентском дворце сначала Владимира Путина, затем Дональда Трампа. Переговоры начались на час позже запланированного времени. Это первая полноформатная встреча двух президентов без привязки к саммитам. В преддверии встречи Трамп объяснил плохие отношения России и США «многолетней глупостью» американской администрации. Перед началом переговоров он сказал, что «иметь хорошие отношения с Россией — совсем неплохо».

