Жара в Петербурге спадет к концу недели

По прогнозу синоптиков, еще как минимум два дня жителям Петербурга придется томиться под палящим солнцем и изнывать от 30-градусной жары. К середине недели станет прохладней, но лишь на пару градусов.

Такие данные предоставляет Гидрометцентр Северной столицы 16 июля. Рекорд нынешней жары ожидается во вторник, температура в тени превысит 31 градус тепла. Чуть прохладней станет в среду, столбик термометра будет колебаться между 27 и 29 градусами, а в конце дня возможен дождь. Долгосрочный прогноз на конец недели прохлады также не обещает — осадки, если и будут, то кратковременные, меньше 25 днем и 19 ночью синоптики не ожидают.