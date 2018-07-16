Во время финального матча мундиаля московская полиция задержала 33 человека

Во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии в Москве в отделения полиции отправились 33 человека. Об этом 16 июля пишет РБК со ссылкой на источник в столичном МВД.

По данным издания, накануне 20 человек задержали за попытку проникновения на стадион «Лужники», пять — за незаконную торговлю, по одному — за неповиновение требованиям сотрудника полиции, нелегальную продажу входных билетов, нарушение правил пребывания в РФ. Двое отправились в отделение за мелкое хулиганство, четверо — за выбегание на поле, один — за попытку выбежать на арену.

Безопасность стадиона обеспечивали более 1400 сотрудников правоохранительных органов. В самих «Лужниках» работали 574 человека, а также на входе — 1463 человека.

Во время матча на поле выбежали участники группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму. Свой жест активисты назвали «Милиционер вступает в игру». С поля трёх девушек и молодого человека буквально унесли.

Акцию полицейские расценили по статьям Кодекса административных правонарушений России 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»).

Добавим, чемпионом мира по футболу 2018 года стала Франция, которая обыграла Хорватию со счетом 4:2.