Как корреспондент «Фонтанки» на 2 недели стал хорватом, чтобы на себе ощутить любовь русских женщин

Как с приезжими общаются наши девушки и чего от них хотят, методом журналистского эксперимента выяснила «Фонтанка.ру»

Михаил Шапаев/РФС/Коммерсантъ

Одной из самых обсуждаемых тем на этом чемпионате мира, как ни странно, стала тема, совсем далекая от футбола: симпатия русских женщин к иностранным болельщикам.

Об интернациональной любви и в прессе, и в кухонных разговорах в основном звучало две позиции: одни – нашим прекрасным дамам нужно быть скромнее, другие одергивали первых призывом позволить девушкам самим решать, как жить и что делать. Хорват Марко Билич, альтер эго корреспондента «Фонтанки» Михаила Грачева, сходил на несколько свиданий и на собственном опыте прочувствовал, как это – быть иностранным болельщиком, приехавшим поддержать родную команду.

Подавляющее большинство иностранцев в России заводили знакомства через «Тиндер», мобильное приложение для знакомств. Как сообщали операторы мобильной связи, трафик сервиса вырос в 11 раз. У меня и до ЧМ-2018 был аккаунт, но активно пользовался я им едва ли больше недели – живое знакомство в разы приятнее и интереснее. Впрочем, и с парой девушек из «Тиндера» еще в 2017 году ходил на свидания.

Я создал новый аккаунт под именем Marko с легендой на английском языке: «Я из Хорватии, живу в Санкт-Петербурге до 25 июля (тот день, когда у всех болельщиков должна была закончиться виза до идеи президента Путина продлить ее), хочу встретиться и повеселиться». Фотографии решил оставить те же, что были в старом профиле.

Принцип работы «Тиндера» простой. Тем, кто понравился, ставится сердечко, тем, кто нет – крестик. Если понравившаяся девушка также поставит сердечко, то между вами начинается разговор. Хорват Марко оказался несколько популярнее, чем реальный я.

Сердечко он дарил далеко не каждой, выбирая наиболее симпатичных русских девушек. Взаимностью отвечала каждая третья, в то время как у типичного россиянина Михаила статистика была ниже: примерно каждая 6 или даже хуже. Впрочем, несмотря на обилие лайков (буквально за 40 минут их количество перевалило за 2 десятка), разговор поддерживала далеко не каждая.

Красноречивостью хорватский болельщик, как правило, в электронных разговорах не отличался: «Привет, как ты?», «Давай встретимся». Иногда ему приходилось растолковывать, кто он такой и почему живет именно в Петербурге. Легенда была простой: фанат, который у знакомого русского снял в самом красивом городе России жилье на целый месяц, а на матчи любимой команды летает за 5 рублей. Не женат.

Договориться о встрече удалось далеко не с каждой: одна просто хотела поболтать с иностранцем, но без рандеву, другая в день Х уезжала домой в Челябинск на две недели, третья прямо сказала: «Ну, ты ведь здесь всего лишь на две недели, какой в этом смысл? Или ты готов забрать меня в Хорватию?». Впрочем, большого труда найти компанию русской красавицы не составило. На свидание согласилась 23-летняя Анастасия из первой пятерки лайкнувших.

В будний день в 8 вечера на выходе со станции метро «Невский проспект» Марко и Настя встретились. Чуть больше часа погуляв с хорватом по центру Петербурга, очень миловидная продавец-консультант известной в городе сети решила, что проголодалась, и повела иностранца в ресторан «Москва».

Настя превосходно говорила на английском, и отметила, что акцент Марко больше похож на польский. Много рассказывала, но и много спрашивала. Например интересовалась, какую музыку слушают в Хорватии, как там относятся к Путину и знает ли Марко, кто такой Пушкин. Еще много расспрашивала про Европу. В общем, действительно знакомилась, как на самом обычном свидании. Со смехом спросила, как много раз хорватский болельщик проводил время с русскими девушками, и рассказала, что даже поискала информацию о Хорватии перед нашей встречей.

Из России она хотела бы уехать, но пока не знает, в какую именно страну: сначала нужно посмотреть мир. По ходу встречи ей позвонила подруга, и Настя рассказала ей о том, что она в «Москве» с «симпатичным хорватом, очень адекватным, не таким ****** (сумасшедшим. – Прим. ред.), как тот бразилец». Поинтересовалась у Марко о наличии симпатичных друзей и желании посетить какой-нибудь из ближайших баров вместе с её подругой. В планы хорвата такое развитие событий не входило.

Марко оказался довольно наглым парнем и предложил: «С тобой так интересно разговаривать, может быть, мы лучше продолжим вечер вдвоем с бутылочкой вина? Я бы хотел посмотреть на твой дом – еще ни разу не был в гостях у русских девушек». Настя попросила минуту на «подумать и прикинуть свои планы», но вместо этого позвонила соседке и попросила вернуться домой как можно позже, а между тем Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу – уж слишком глупо в этот момент заржал наш хорват.

В то, что слова «а лучше вообще останься где-нибудь», очень похожи на хорватский мат, Настя поверила, но после этого просила перевести на родной для Марко несколько предложений. Самым сложным оказалось по несколько раз повторять сказанную какофонию. Заплатив за ужин, парочка отправилась на станцию метро «Академическая», где Настя, приехавшая из Екатеринбурга, снимает чистую и очень уютную двушку.

В какой-то момент было принято решение во всем признаться и задать девушке несколько вопросов. Корреспондент подвергся легкому физическому насилию со стороны девушки, но после непродолжительных переговоров сумел восстановить контакт.

«Вот представь, что сюда приедет несколько тысяч свободных бразильянок, мексиканок, шведок и так далее. На твой взгляд, русские мужчины не стали бы пытаться с ними знакомиться? Я вообще не понимаю, а что в этом ненормального? Другая культура, другие взгляды. К тому же они все такие заряженные, позитивные. Я от русских мужчин столько внимания и нежности вообще никогда не получала. А еще многие из них очень ухоженные и красивые. Мне наплевать, кто и что думает по этому вопросу, вот честно. Из иностранцев самые классные – это бразильцы. Рядом с ними как будто всегда праздник, хотя один оказался уж слишком настырным», – рассказала девушка.

Всего у Марко состоялось 5 свиданий, включая приключение с Анастасией. Из интересных моментов на других встречах стоит отметить, что 27-летняя менеджер ресторана Ольга сама хотела заплатить за свой кофе, сославшись на европейский опыт, где мужчины далеко не всегда угощают девушек. Она, кстати, пригласила Марко на бесплатный урок танцев, проходивший у стрелки Васильевского острова, но на большее в тот вечер хорвату рассчитывать не пришлось.

Еще две девушки, после дежурного распития кофе на Невском, также оказались не против отправиться танцевать, в частности на шумную улицу Рубинштейна. Одна из них рассказала, что часто гуляет с иностранцами, чтобы попрактиковать английский, но какой-то «романтик» возник лишь раз, и за год до чемпионата мира «с очаровательным «испанцем». По её словам, просто дружить соглашались все иностранцы, но подавляющее большинство все же не скрывало своей страсти. Также она спросила, может ли она рассчитывать на ответную экскурсию, если когда-нибудь окажется в Хорватии.

Наконец, последняя дама совсем плохо знала английский и, кажется, просто хотела поужинать за счет Марко. Разговор не клеился, а встреча длилась ровно до тех пор, пока не кончился ужин. На прощание она чмокнула хорвата в щеку...

За всей истерией все почему-то забыли, что спрос на иностранцев был всегда, просто на период ЧМ-2018 предложение существенно увеличилось. Никакой революции не произошло и произойти не могло, потому что она случилась задолго до массового наплыва бразильцев, мексиканцев и других товарищей: футбольный праздник всего лишь проиллюстрировал давно сложившуюся ситуацию.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»