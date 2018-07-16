Петербург поставил рекорд по посещаемости матчей ЧМ-2018

Санкт-Петербург оказался первым среди городов-организаторов мундиаля по среднему числу зрителей на стадионе. Матчи чемпионата мира по футболу смотрели в среднем 64 тысячи болельщиков. Для сравнения: матчи в Москве посетили в среднем 62,6 тысячи человек, в Сочи — 44 тысячи.

Как сообщает 16 июля комитет по развитию туризма Смольного, семь матчей на стадионе «Санкт-Петербург» увидели 448,6 тысячи человек. В целом же все игры чемпионата, по данным Международной федерации футбола, посетили более 3 млн человек.

На матч за третье место между сборными Англии и Бельгии — последнюю игру чемпионата, которая прошла в Петербурге, — пришли 64406 болельщиков. Это на 62 человека меньше максимальной вместимости стадиона.

О стопроцентной заполняемости арены «Санкт-Петербург» комитет отчитывался после игр Россия — Египет 19 июня, Бразилия — Коста-Рика 22 июня и Нигерия — Аргентина.

Меньше чем на 97 процентов стадион на Крестовском не заполнялся.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России. Финальная встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу французов. Сборная Хорватии заняла второе место. Бронзовые медали чемпионата выиграла сборная Бельгии.