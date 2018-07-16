Путин приземлился в Хельсинки. Он опаздывает на встречу с Трампом

Российский правительственный самолёт Ил- 96 приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Спецборт с российским президентом на борту вылетел из Москвы в 12:12. Очевидно, что на запланированную на 13:00 встречу в президентском дворце в центре Хельсинки Путин опаздывает минимум на полчаса.

Кортеж президента Путина передвигается из аэропорта Хельсинки-Вантаа до центра Хельсинки. Ожидаются кратковременные перекрытия движения на пути следования кортежа.#Helsinki2018 — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 16 июля 2018 г.

Кортеж главы Финляндии уже приехал в президентский дворец, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Видео: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"

Саули Ниинистё на правах хозяина прибыл в свою резиденцию первым. Утром он встретился с Дональдом Трампом в другой своей резиденции, где они пообщались за деловым завтраком вместе с супругами.