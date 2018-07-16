Путин приземлился в Хельсинки. Он опаздывает на встречу с Трампом
Российский правительственный самолёт Ил- 96 приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Спецборт с российским президентом на борту вылетел из Москвы в 12:12. Очевидно, что на запланированную на 13:00 встречу в президентском дворце в центре Хельсинки Путин опаздывает минимум на полчаса.
Mr. Dressmann on saapunut. #HELSINKI2018 #HelsinkiSummit #Putin pic.twitter.com/JNT4R4VFBl— Lasse Kupila (@kupila_lasse) July 16, 2018
Кортеж президента Путина передвигается из аэропорта Хельсинки-Вантаа до центра Хельсинки. Ожидаются кратковременные перекрытия движения на пути следования кортежа.#Helsinki2018— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 16 июля 2018 г.
Кортеж главы Финляндии уже приехал в президентский дворец, сообщает корреспондент "Фонтанки".
Видео: Венера Галеева/"Фонтанка.ру"
Саули Ниинистё на правах хозяина прибыл в свою резиденцию первым. Утром он встретился с Дональдом Трампом в другой своей резиденции, где они пообщались за деловым завтраком вместе с супругами.
Справка:
16 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Хельсинки. Встреча двух президентов станет первой полноформатной без привязки к саммитам. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил Трамп. Сначала в президентском дворце делегации встретятся в формате делового обеда, затем президенты будут говорить тет-а-тет. Переговоры двух лидеров продлятся около трех часов. Совместная пресс-конференция запланирована на 16:30.
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