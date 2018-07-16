Очевидцы не смогли спасти полыхающий на Индустриальном автомобиль

Автомобильный пожар тушили 16 июля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сначала дым, а потом и пламя охватили старый «Фольксваген Пассат» на Индустриальном проспекте.

«Пожар начался примерно в 11:25, сразу начали останавливаться попутные машины и пытаться тушить, но безуспешно. Буквально через 7 минут прибыли пожарные – насколько я могу судить, конкретно на этот вызов. В 11:40 пожар был потушен», – сообщает Ольга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Из фуры выпрыгнули мужчины, начали тушить, бросились на помощь. Молодцы! Хозяева-то, парень с девушкой, молниеносно выскочили и в шоке убежали подальше», – рассказывает Светлана. По словам других очевидцев, позже они вернулись и пытались бороться с огнём.

Напомним, за последний месяц в России несколько человек погибли в результате ДТП с пожарами, в том числе в Петербурге – на Киевском шоссе (момент столкновения попал на видео).

Ещё два человека – мужчина и женщина лет 30 – сгорели в Nissan Terrano в ночь на 13 июля на 16-м километре автодороги Выборг – Светогорск (Выборгский район Ленобласти). По предварительным данным, автомобиль сбил лося, вылетел в левый кювет, врезался в дерево и вспыхнул. Тела в салоне нашли прибывшие на место сотрудники экстренных служб. Лось также погиб.