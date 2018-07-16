Активистке из Петербурга не дали рассказать о проблемах дольщиков Путину и Трампу. Её задержали на границе

Аллу Андрееву, отстаивающую интересы дольщиков в Петербурге, не пустили в финскую столицу утром 16 июля. На таможенном пункте в Светогорске остались плакаты, футболка и письма.

О препятствии на пути в Финляндию «Фонтанке» рассказала сама Андреева. По ее словам, к российской границе она приехала около 8 утра, но вместо штампа в паспорте получила несколько часов ожидания и акт досмотра. Сотрудники не хотели, чтобы до Хельсинки, где сегодня должна пройти встреча российского и американского президентов, добрались плакаты, повествующие о горестях петербургских дольщиков. В Светогорске останутся баннеры с лозунгами «Коррупция в Санкт-Петербурге» (2 штуки), «Спасите последний шанс!», «Обманутые дольщики», «Санкт-Петербург и Ленинградская область 22 тысячи обманутых дольщиков», футболка с надписью «Я обманутый дольщик ГК «Город». Депутат партии «Справедливая Россия» Р. А. Ванчугов украл мои деньги» и шесть писем не дождавшихся своих квартир горожан. В публичном поле плакаты уже мелькали, беспрепятственно миновав ФСО и другие службы в Москве в декабре 2017 года — тогда активистка попала в камеры всех федеральных каналов, сидя с желтыми баннерами в зале на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

В Хельсинки Андреева уже не поедет. На половину первого дня она так и не уехала с пропускного пункта, хотя акт досмотра, подписанный таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля МАПП «Светогорск» Жилинской, дольщица получила уже несколько часов назад. Сейчас задержку ей объясняют техническими трудностями, однако смысла ехать в финскую столицу она уже не видит — время в пути не позволит ей присоединиться к общему собранию недовольных.

Напомним, это не первый случай, когда на саммит через финскую границу не пропускают оппозиционные плакаты. Накануне расстаться с баннером пришлось активистам «Открытой России». Трое оппозиционеров планировали потребовать «свободу политзаключенным» на русском и английском языках. Они провели ночь на границе, после чего все же уехали в Финляндию.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки начнется в 13:00 16 июля. Финская столица заполнена протестующими и оппозиционными баннерами, в городе разрешили 16 демонстраций.