Блогер Илья Мэдиссон получил условный срок за шутки на тему ислама

Видеоблогер и стример Илья Мэдиссон приговорен Тушинским судом Москвы к полутора годам условно по делу об экстремизме. Об этом 16 июля в своем ЖЖ сообщил другой российский блогер Илья Варламов.

Дело было возбуждено при участии прокуратуры Чечни после распространения видео с шуткой про Коран, записанного в 2012 году. Ролик стал вирусным в 2017 году, после чего Мэдиссону начали угрожать. Ему даже пришлось покинуть Россию из-за опасений за свою жизнь и здоровье.

По информации канала РЕН ТВ, Илья Мэдиссон понес наказание не за ролик, который заставил его покинуть родину, а за другой, который также затронул религиозные чувства мусульман. Приговор вступил в силу.