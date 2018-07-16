В ГК «Эталон» состоялась первая сделка с использованием «Конструктора отделки»

ГК «Эталон»

В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».

Онлайн конструктор, который Компания запустила в начале июля, позволяет создавать свой дизайн-проект отделки из нескольких тысяч доступных комбинаций. Вариативность достигается широким ассортиментом качественных материалов комфорт-класса, а также предметов сантехники и электрики.

Квартиру с индивидуальной отделкой в квартале «Галактика» приобрела семья из Ставропольского края. Стоит отметить, что дизайн-проект был создан младшей дочерью, так как квартира приобреталась с целью ее переезда и обучения в Петербурге. Это еще раз демонстрирует простоту и доступность онлайн инструмента. Школьница самостоятельно выбрала цвета стен, ламината, кафеля, дверей будущей квартиры.

Стоимость отделки в расчете на однокомнатную квартиру с учетом дополнительных опций составиляет от 19 тыс. руб. за кв. м. Контроль качества материалов и проведения всех отделочных работ будет осуществляться в соответствии со строгими стандартами Группы «Эталон».

«Мы очень рады, что буквально через неделю после запуска «Конструктора отделки» мы заключили первую сделку с его использованием, – говорит Дмитрий Кашинский, генеральный директор Группы «Эталон». – Этот сервис удобен клиентам, которым важно въехать в квартиру сразу после получения ключей. Например, региональным покупателям и тем, кто на момент строительства арендует жилье. А также инвесторам, которые планируют сдавать будущую квартиру и не хотят погружаться в ремонтные хлопоты».

Дмитрий Кашинский также добавил, что, следуя запросам покупателей, Группа «Эталон» к концу 2019 года планирует увеличить долю квартир с отделкой в петербургских проектах до 25%.

Квартал «Галактика» – один из крупнейших проектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Санкт-Петербурге, строящийся на территории сразу двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/