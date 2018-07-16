Ребёнок из Петербурга погиб под Ростовом по дороге на море

Петербуржцы попали в тяжёлое ДТП в Ростовской области. Пострадали люди и из легковушки, и из рейсового автобуса, опрокинувшегося в кювет.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 16 июля в 6:20 на 70-м километре автодороги Азов – Староминская, по предварительным данным, 32-летний мужчина на минивэне «Форд» выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Азов – Елизаветовка.

В «Форде» погиб 2-летний ребёнок, травмированы водитель и двое пассажиров, один из которых также несовершеннолетний. Ранен и водитель автобуса. «Информация о других пострадавших уточняется», – отмечается в сообщении ГУ МЧС.

СМИ называют разное количество пострадавших – семь, десять, одиннадцать, четырнадцать.

DonDay.ru пишет, что в больницу поступили 7-летний мальчик с родителями, водитель и 10 пассажиров автобуса. По данным источника издания, супруги с двумя детьми, 2 и 7 лет, ехали на автомобиле «Форд» из Санкт-Петербурга на море в Краснодарский край. Глава семейства не справился с управлением и вылетел на встречку.

Видео: ГУ МВД РФ по РО, YouTube/Первый Ростовский

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.