ВЦИОМ: Почти треть россиян считает, что Николай II должен был понести наказание

Более половины жителей России назвали расстрел царской семьи чудовищным преступлением, но некоторые считают его справедливым возмездием за ошибки Николая II.

Как сообщает 16 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 57% опрошенных россиян считают, что расстрел последнего российского императора Николая II и его семьи — чудовищное и ничем не обоснованное преступление. Ещё 29% отмечают, что он должен был понести наказание, хотя и считают смертную казнь царской семьи слишком большой расплатой. Три процента респондентов полагают, что расстрел стал справедливым возмездием за ошибки императора.

Одновременно почти половина опрошенных, 43 процента, симпатизирует Николаю II. Среди сочувствующих высока доля россиян старше 45 лет. Антипатию к императору испытывают 22 процента.

Расстрел царской семьи произошёл сто лет назад, в ночь с 16 на 17 июля в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Останки пяти членов семьи и их слуг были найдены в 1991 году. Но возбуждённое уголовное дело было закрыто из-за смерти виновных.

В 2015 году Следственный комитет РФ возобновил расследование гибели царской семьи, чтобы установить подлинность предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии, которые были найдены в 2007 году.

16 июля Следственный комитет РФ сообщил о том, что молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность обнаруженных останков Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Семь из одиннадцати обнаруженных останков соответствуют семейной группе — мать, отец, четыре дочери и сын.