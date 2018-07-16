Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%

фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

С 16 по 29 июля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит ежегодную распродажу «Лето в разгаре».

Если вы не успели отдохнуть летом, то сделайте это осенью в разгар бархатного сезона. Осеннее путешествие обойдется петербуржцам до 30% дешевле и откроет возможности для самого разного отдыха, будь то захватывающие экскурсии, пляжные удовольствия или пешие прогулки:

Санкт-Петербург – Екатеринбург, Симферополь, Сочи, Краснодар, Барселона, Батуми, Ереван, Чита, Франкфурт-на-Майне, Тель-Авив, Пекин.

Полный список направлений смотрите на сайте авиакомпании uralairlines.com

А участники программы «Крылья» могут сэкономить еще, ведь скидки акции «Лето в разгаре» суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 рублю. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» – регистрируйтесь на сайте­ и получайте до 1000 рублей приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.

Приобретайте авиабилеты в рамках акции «Лето в разгаре» на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Сроки акции: 16.07.2018г – 29.07.2018г. на вылеты с 20 августа по 31 октября, обратно с 10 сентября по 31 октября. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г, подробнее об организаторе, условиях акции по телефону 8-800-77-00-262