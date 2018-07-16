Путина и Трампа встречают в Хельсинки с плакатами
Жители и гости финской столицы начали собираться у президентского дворца за несколько часов до исторической встречи президентов России и США, куда к часу дня приедут Путин и Трамп. Территория около дворца огорожена, стоят полицейские, передаёт корреспондент "Фонтанки".
Около президентского дворца проходят сразу несколько демонстраций. В частности, митингует молодежное отделение партии «Национальная коалиция». Как «Фонтанке» рассказал организатор Хенрик Вуорас, они хотели послать сигнал президентам: Путину – о нарушении международного права, а Трампу – о свободной торговле.
Mr. Putin, stop your illegal military occupation in Ukraine! @PutinRF_Eng #TrumPutinHelsinki #HelsinkiSummit #Helsinki2018 #kokoomusnuoret pic.twitter.com/jTwYhJjz7S— Kokoomusnuoret (@Kokoomusnuoret) 16 июля 2018 г.
Своё слово пришли сказать и люди с украинскими флагами. Как рассказали демонстранты, 12 человек приехали с Украины, чтобы выразить протест против «российской агрессии на Украине» и требовать освобождения Олега Сенцова.
Жители города, ожидающие лидеров, говорят, что хотели бы пожать руку президентам. Одна из жительниц Хельсинки сказала, что, когда в город приезжал Джордж Буш, её отцу удалось пожать ему руку.
Напомним, что из-за президентов в городе проходят 16 акций протеста.
Президентов встречают не только у президентского дворца. Жители развесили лозунги на предполагаемом пути следования президентских кортежей.
«Blessed are the peacemakers» banner hung for Trump-Putin summit #Helsinki2018 pic.twitter.com/SDxmU8Ytu7— Jack Posobiec🇺🇸 (@JackPosobiec) 16 июля 2018 г.
Природозащитная организация Greenpeace вывесила в районе Каллио огромный баннер: «Согревайте наши сердца, а не нашу планету».
RIGHT NOW! Greenpeace climbers in a church tower calling for climate action as Trump and Putin meet in Helsinki. #Helsinki2018 #OurPlanetOurFuture pic.twitter.com/iriSGABEZ1— Greenpeace Suomi (@GreenpeaceSuomi) 16 июля 2018 г.
Roadblock #Helsinki2018 #HelsinkiSummit #TrumpPutinSummit #myhelsinki #Helsinki #Finland @myhelsinki @HelsinkiPoliisi pic.twitter.com/7lDoORMeXv— Juho Ruohola (@aliquisnj) 16 июля 2018 г.
Справка:
Переговоры Путина и Трампа пройдут 16 июля в президентском дворце в центре Хельсинки. Сначала делегации в 13:00 встретятся в формате делового обеда, затем президенты будут говорить тет-а-тет. Совместная пресс-конференция запланирована на 16:30.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.