Путина и Трампа встречают в Хельсинки с плакатами

Жители и гости финской столицы начали собираться у президентского дворца за несколько часов до исторической встречи президентов России и США, куда к часу дня приедут Путин и Трамп. Территория около дворца огорожена, стоят полицейские, передаёт корреспондент "Фонтанки".

Около президентского дворца проходят сразу несколько демонстраций. В частности, митингует молодежное отделение партии «Национальная коалиция». Как «Фонтанке» рассказал организатор Хенрик Вуорас, они хотели послать сигнал президентам: Путину – о нарушении международного права, а Трампу – о свободной торговле.

Своё слово пришли сказать и люди с украинскими флагами. Как рассказали демонстранты, 12 человек приехали с Украины, чтобы выразить протест против «российской агрессии на Украине» и требовать освобождения Олега Сенцова.

Жители города, ожидающие лидеров, говорят, что хотели бы пожать руку президентам. Одна из жительниц Хельсинки сказала, что, когда в город приезжал Джордж Буш, её отцу удалось пожать ему руку.

Напомним, что из-за президентов в городе проходят 16 акций протеста.

Президентов встречают не только у президентского дворца. Жители развесили лозунги на предполагаемом пути следования президентских кортежей.

«Blessed are the peacemakers» banner hung for Trump-Putin summit #Helsinki2018 pic.twitter.com/SDxmU8Ytu7

Природозащитная организация Greenpeace вывесила в районе Каллио огромный баннер: «Согревайте наши сердца, а не нашу планету».

RIGHT NOW! Greenpeace climbers in a church tower calling for climate action as Trump and Putin meet in Helsinki. #Helsinki2018 #OurPlanetOurFuture pic.twitter.com/iriSGABEZ1