«БлагоДаря» благодарит

Год назад в Петербурге начал свою работу магазин «БлагоДаря», созданный одноимённым благотворительным сервисом. За это время была проделана большая работа – только перечисления в благотворительные фонды и организации составили более 2,3 миллиона рублей.

Интернет-сервис «БлагоДаря» заработал в июле 2016 года при поддержке санкт-петербургского Детского хосписа. Спустя год создатели открыли офлайн-магазин в центре города. Здесь выставлены на продажу вещи, которые жертвуют горожане – от игрушек до брендовой одежды и техники. Особенность «БлагоДаря» заключается в том, что даритель сам выбирает, в какой фонд или организацию будут перечислены деньги, вырученные с продажи.

В настоящий момент в портфеле сервиса 36 фондов-партнеров. Это НКО, которые помогают детям, пожилым людям, животным и окружающей среде. Среди них есть известные организации, такие как Центр «Антон тут рядом», AdVita, «Родительский мост», «ТОЧКА ОПОРЫ», а есть и малоизвестные, но которые крайне нуждаются в поддержке.

Среди дарителей не только жители Петербурга, но и компании, которые организовывают сбор вещей среди сотрудников, а потом вместе решают, в какой фонд перевести средства.

За прошедший год в магазине было продано вещей на 2 361 685 рублей. «Это средства, вырученные с продажи вещей, которые передали нам наши дарители. Сейчас их 823 человека, многие из которых являются постоянными пользователями нашего сервиса. Со всеми дарителями мы общаемся и отчитываемся каждый месяц о том, сколько и куда мы перевели средств. Ну и конечно БлагоДарим», – рассказали сотрудники сервиса.

Вот несколько историй о дарителях, которыми поделились в «БлагоДаря».

Анастасия Алтаева. Занимается изготовлением замечательных украшений из сосны. Это её хобби. Она всегда хотела помогать и теперь делает это через наш сервис. Мы продаем ее изделия, а вырученные средства по желанию Анастасии идут в благотворительный фонд «Долго и Счастливо», который помогает пожилым бабушкам и дедушкам. На данный момент мы реализовали и перевели на счет фонда уже 20880 руб.

Юлия. Инстаблогер. Сама нашла нас в Инстаграме, подготовила большой набор вещей – одежда, обувь, аксессуары. Помогать решила конкретным хрустальным девочкам-близняшкам, подопечным БФ «Хрустальные люди». На сегодняшний день мы уже смогли продать и перевести 12617 руб.

Ринат. Закрыл магазин игрушек и все остатки передал нам. Вертолёты радиоуправляемые, машинки и прочее. На общую сумму 89200 руб. Вырученные средства по его желанию идут в разные благотворительные фонды – «Партнёрство каждому ребенку», «Апельсин», «Шаг Навстречу», «Наташа». На данный момент перевели 49039 руб.

17 июля в магазине на улице Пестеля для всех посетителей устроят небольшой праздник по поводу первого дня рождения. Кроме чая с угощением, можно будет встретиться с представителями фондов, в которые перечисляются средства с продажи, и узнать подробнее об их работе.

А познакомиться с деятельностью самого сервиса «БлагоДаря» и стать дарителем можно на сайте организации.