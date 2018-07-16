Стадион в Волгограде «поплыл» в последний день мундиаля, в регионе ввели режим ЧС

В Волгоградской области объявлен режим чрезвычайной ситуации, местная администрация приняла решение 16 июля. Ливень смыл дороги, сошедшие сели затопили машины. Под стадионом в последний день мундиаля провалилась земля.

О введении режима ЧС сообщается на сайте правительства региона. Чиновники подчеркнули, что за несколько часов 15 июля на Волгоград обрушилось 70 мм осадков, это двухмесячная норма. Ливень оставил в городе множество разрушений. Под «Волгоград Ареной», где проводились матчи чемпионата мира, водой смыло землю насыпного склона, образовав дыру. По словам местных жителей, местами в городе провалился асфальт, машины откапывать пришлось тракторами. По прогнозу синоптиков, вероятность новых ливней в регионе еще сохраняется.