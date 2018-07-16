18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+30°C
/ Завтра: +29
$ 62.26р
72.80р
15:06 16.07.2018
Расширенный поиск

Финляндия
16.07.2018 12:16
Печать

Трамп перед встречей с Путиным позавтракал с финским президентом

Дональд и Мелания Трамп утром 16 июля встретились с президентской четой Финляндии Саули Ниинистё и Йенни Хаукио в летней резиденции Мянтюниеми под Хельсинки. Встреча прошла в рамках делового завтрака. Трамп и Ниинистё вышли на балкон с супругами для приветствия. Как отмечают журналисты, все четверо были в хорошем расположении духа, а американский лидер смеялся над шуткой Ниинистё.

Трамп поблагодарил финнов за гостеприимство и сказал, что Финляндия — замечательная страна. Также он отметил и хорошие отношения со своим финским коллегой. Кроме того, во время завтрака американский президент заявил, что никогда НАТО не был более единым и сильным, чем сейчас, передаёт Yle.

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере уже выразил свою готовность встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Справка:

Переговоры Путина и Трампа пройдут 16 июля в президентском дворце в центре Хельсинки. Сначала делегации в 13:00 встретятся в формате делового обеда, затем президенты будут говорить тет-а-тет. Совместная пресс-конференция запланирована на 16:30.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
ГК «Эталон»
16.07.2018 12:24

В ГК «Эталон» состоялась первая сделка с использованием «Конструктора отделки»

В Группе «Эталон» состоялась первая сделка по продаже квартиры с индивидуальной отделкой, созданной с помощью нового уникального сервиса «Конструктор отделки».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
16.07.2018 12:03

Продлите лето с «Уральскими авиалиниями» со скидкой до 30%

С 16 по 29 июля 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит ежегодную распродажу «Лето в разгаре».
Фото предоставлено компанией «Аэрофлот»
16.07.2018 10:34

Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

12 июля 2018 года в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» прошло открытие нового авиасимулятора Airbus A320 Full Flight Simulator компании Dream Aero.
pixabay.com
16.07.2018 10:00

Главные вопросы о 54-ФЗ и ОФД: как не ошибиться и получить бонусы

Бизнес продолжает переход на онлайн-кассы и пытается разобраться в вопросах, связанных со штрафами за нарушения в сфере касс и работы с ОФД. На популярные вопросы отвечает представитель компании ОФД
Setl City
13.07.2018 17:47

В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины

В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, открылось кафе. На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.07.2018 17:26

За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «КВС»
13.07.2018 15:36

Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
13.07.2018 13:06

Петербуржец выиграл билеты на чемпионат мира по футболу

Петербургский болельщик «Зенита» Олег Измалков выиграл два билета на чемпионат, заправив машину по пути на дачу.
«Главстрой-СПб»
13.07.2018 11:41

«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга
ГК «Эталон»
12.07.2018 17:27

«ЭталонСтрой» спроектирует и построит новое здание в Ленинградской области

АО «СУ-267» в составе «ЭталонСтроя» (Производственного блока Группы «Эталон») заключило с ООО «ИнвестБугры», входящим в группу компаний «RAUM Group», договор генерального подряда на проектирование и строительство производственно-складского здания.
12.07.2018 17:00

«Ситилинк» открыл пятый магазин в Петербурге

Дискаунтер электроники и бытовой техники «Ситилинк» открыл в Петербурге пятый по счету магазин терминальной торговли. В торговом комплексе «Балатон» на улице Ярослава Гашека, 5 (станция метро «Купчино»).