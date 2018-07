Трамп перед встречей с Путиным позавтракал с финским президентом

Дональд и Мелания Трамп утром 16 июля встретились с президентской четой Финляндии Саули Ниинистё и Йенни Хаукио в летней резиденции Мянтюниеми под Хельсинки. Встреча прошла в рамках делового завтрака. Трамп и Ниинистё вышли на балкон с супругами для приветствия. Как отмечают журналисты, все четверо были в хорошем расположении духа, а американский лидер смеялся над шуткой Ниинистё.

Трамп поблагодарил финнов за гостеприимство и сказал, что Финляндия — замечательная страна. Также он отметил и хорошие отношения со своим финским коллегой. Кроме того, во время завтрака американский президент заявил, что никогда НАТО не был более единым и сильным, чем сейчас, передаёт Yle.

President @Niinisto and Mrs @JenniHaukio welcomed @POTUS Donald Trump and Mrs Melania Trump to the Mäntyniemi Residence. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/j1wLK15UOr

Enjoying Finnish summer at the balcony of the Mäntyniemi residence: Mrs @JenniHaukio , @FLOTUS Melania Trump, @POTUS Donald Trump and President of Finland Sauli @Niinisto . #HELSINKI2018 pic.twitter.com/NPuzvGPWBC

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере уже выразил свою готовность встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Good morning from #Helsinki Ready to meet w Russian counterparts & Finnish FM. Thanks to the people of #Finland for your hospitality & hard work, which helped make this meeting possible. @StateDept @POTUS @usembfinland pic.twitter.com/SGTlNLb2To