Трамп перед встречей с Путиным позавтракал с финским президентом

Дональд и Мелания Трамп утром 16 июля встретились с президентской четой Финляндии Саули Ниинистё и Йенни Хаукио в летней резиденции Мянтюниеми под Хельсинки. Встреча прошла в рамках делового завтрака. Трамп и Ниинистё вышли на балкон с супругами для приветствия. Как отмечают журналисты, все четверо были в хорошем расположении духа, а американский лидер смеялся над шуткой Ниинистё.

Трамп поблагодарил финнов за гостеприимство и сказал, что Финляндия — замечательная страна. Также он отметил и хорошие отношения со своим финским коллегой. Кроме того, во время завтрака американский президент заявил, что никогда НАТО не был более единым и сильным, чем сейчас, передаёт Yle.

Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере уже выразил свою готовность встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.