Смольный выгоняет инвестора из Деминского сада

ЗАО «Ингеоком-СПб», которое уже несколько лет пытается построить в Деминском саду (небольшом сквере недалеко от лавры, на углу пр. Обуховской Обороны и Мельничной улицы) апарт-отель, должно до 20 июля освободить участок. Такое требование содержится в уведомлении, полученном компанией от комитета по контролю за имуществом (ККИ) Смольного. Документ, датированный 12 июля, имеется в распоряжении «Фонтанки».

«Комитет предлагает в срок до 20 июля 2018 года освободить незаконно занимаемый участок и сообщить об этом в комитет в указанный срок. В случае неисполнения настоящего уведомления СПб ГБУ «Центр повышения эффективности использования госимущества» будет осуществлено освобождение участка от лиц, незаконно находящихся на участке, и их имущества в принудительном порядке», – говорится в уведомлении.

Напомним, конфликт градозащитников и инвестора ЗАО «Ингеоком-СПб», который пытается построить отель в Деминском саду, тянется с 2011 года. Сам участок был вырезан из ЗНОП и передан под застройку офисным центром еще при Валентине Матвиенко в 2008 году. Несколько лет шла борьба, сопровождавшаяся физической блокировкой техники и задержаниями активистов. Жители добились остановки стройки. Но в 2017 году застройщик предпринял новый заход в сад: теперь его проект превратился в апарт-отель на 500 номеров и даже получил статус стратегического. По словам гендиректора «Ингеоком-СПб» Михаила Раевского, стоимость проекта оценивалась в миллиард рублей. При этом головная фирма застройщика задолжала городу 146 млн рублей за аренду участка.

В июле 2017-го градозащитники Группы ЭРА снесли строительный забор на участке. 30 мая 2018 года они снесли еще один забор, новый — после того, как срок ордера ГАТИ на забор истек.

Сад был разбит на этом месте в 1860-х годах. Входит в границы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр СПб и связанные с ним группы памятников». Территория его никогда с момента основания города не застраивалась.