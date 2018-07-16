На дамбе образовалась многокилометровая пробка

Дорожное движение на дамбе 16 июля осложняет ремонт. Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 4,2-километровую пробку на внутреннем кольце КАД от Южного портала тоннеля до Кронштадтского шоссе. «Жёлтый» затор в «Яндекс.Картах» превышает 8 километров.

По данным Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, в связи с заменой дорожного полотна до 27 июля введены ограничения движения на участке со 123-го по 135-й километр внутреннего кольца, от тоннеля С-1 до В-4.

В целом дорожное движение в Петербурге в норме: в настоящее время – 3 балла по шкале, утром загруженность дорог достигла 4 баллов, что соответствует обычному уровню.

Самыми загруженными магистралями утром стали Ленинский проспект к Маршала Жукова (6 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (5 баллов).

На одной магистрали было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это проспект Стачек в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками были: