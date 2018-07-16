На дамбе образовалась многокилометровая пробка
Дорожное движение на дамбе 16 июля осложняет ремонт. Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал 4,2-километровую пробку на внутреннем кольце КАД от Южного портала тоннеля до Кронштадтского шоссе. «Жёлтый» затор в «Яндекс.Картах» превышает 8 километров.
По данным Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, в связи с заменой дорожного полотна до 27 июля введены ограничения движения на участке со 123-го по 135-й километр внутреннего кольца, от тоннеля С-1 до В-4.
В целом дорожное движение в Петербурге в норме: в настоящее время – 3 балла по шкале, утром загруженность дорог достигла 4 баллов, что соответствует обычному уровню.
Самыми загруженными магистралями утром стали Ленинский проспект к Маршала Жукова (6 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Славы – Народная улица к Московскому (5 баллов).
На одной магистрали было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это проспект Стачек в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного).
Крупнейшими пробками были:
- 8:55, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 9:15, Народная улица, Володарский мост, Ивановская улица, Невский путепровод, 4,7 км, от проспекта Большевиков до Софийской улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 8:10, Мурманское шоссе, 4,5 км, от поворота на Озерки до АЗС «Несте». Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
- 9:05, Приморское шоссе, Приморский проспект, 4,3 км, от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского. Пробка продержалась 40 минут.
- 7:47, Московское шоссе, 3 км, от Колпинского шоссе до центра Scania. Пробка продержалась 3 часа 20 минут.