Коллеги спрашивают: «Тебя еще не посадили?». Лучший учитель России рассказал о том, как покупают ЕГЭ

Преподаватель математики петербургской гимназии Дмитрий Гущин – сегодня самый известный учитель в России. Перед началом всеобщего ЕГЭ он заявил об утечке в Интернет экзаменационных заданий по математике и химии. За это отрицающий утечки Рособрнадзор пообещал подать на дерзкого учителя в суд.

Дмитрий Гущин//Предоставлено журналом "Город 812"

В 2007 году Гущин стал абсолютным победителем во Всероссийском конкурсе «Учитель года». Он преподает детям математику и информатику почти 20 лет. Почетный работник общего образования РФ. Сейчас лучший и почетный учитель – в опале. О давлении на педагогов и о том, почему он ничего не боится, Дмитрий Гущин рассказал «Городу 812».

– Скандал с утечками ЕГЭ – случайная история или системная проблема?

– Такое было не раз и не два. В 2011-м, 2012-м, 2013 году, да и до того – в большей или меньшей степени – происходило то же самое. И СМИ об этом писали, и министры образования признавали. Рособрнадзор всё отрицал! В 2013-м вообще все варианты по всем предметам были украдены и распространялись по Сети. Масштаб проблемы оказался таким, что было собрано специальное заседание в Госдуме, на которое пригласили и меня. Разговор серьезный был. После этого сменилось начальство и в Рособрнадзоре, и в ФЦТ (Федеральный центр тестирования. – Ред.), и в ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений. – Ред.). Официально виновных не нашли, но в неформальных разговорах звучало, что кое-кто из сотрудников квартиру в Москве купил. Это же был большой бизнес! Такса известна – пять тысяч рублей со школьника. Деньги переводились на счет «Яндекс-кошелька» или «Веб-мани». Школьников таких были тысячи. Целыми классами на покупку ЕГЭ скидывались, некоторые потом с дисконтом перепродавали варианты, в конце их уже бесплатно повсюду выкладывали. Нынешняя утечка, я считаю, шла похожей цепочкой – сначала кто-то продал варианты за большие деньги. Никто ведь просто так не будет рисковать репутацией, зарплатой, местом работы. По математике 30 заданий утекло в Сеть, из них большая часть встретилась на ЕГЭ. По химии в Сети было шесть файлов с заданиями и даже с ответами. Я уверен, что Рособрнадзор ничего не скажет о статистике результатов ЕГЭ, но есть тревожные сигналы. В некоторых регионах в этом году в три раза увеличилось количество сдавших химию на 100 баллов. А если мы посчитаем таких стобалльников по всем регионам, то, думаю, увидим неприглядную картину. То есть радостную, конечно, если не знать, в чем причина подобного успеха.

– Зачем статистику результатов ЕГЭ засекречивают? Почему запрещают публиковать рейтинги школ по ЕГЭ?

– Объясняют так: мы опубликуем рейтинг, какая-то школа окажется на первом месте, а на следующий год она опустится на десятое, учителей начнут ругать, директора уволят, и от рейтинга будет не польза, а вред. На мой взгляд, нет никаких объективных причин для того, чтобы отказывать людям в информации. Но чиновники не хотят лишних вопросов. Если опубликуют рейтинг и выяснится, что школа такая-то – самая худшая, и она же – худшая через год, через два, то кто-нибудь спросит: почему мер не принимаете? А так – нет информации и вопросов нет. И делать ничего не надо.

– Рособрнадзор грозился подать на вас в суд. Подал?

– Нет, конечно. Нет у них для этого никакого основания – ни юридического, ни нравственного. И с медийной точки зрения это их заявление – полностью провальный шаг. Мой пост в соцсети о том, что произошла утечка заданий ЕГЭ, прочитали 300 тысяч человек. Но уж после заявления Рособрнадзора это стали обсуждать вообще везде! Честно говоря, мне непонятна такая их реакция. Сказали бы: «Да, мы знаем о проблеме, решаем ее». И всё, больше ничего не надо. Наверное, ими двигало желание защитить честь мундира. Оправдать себя в глазах начальства. Сделать вид, что их зря очерняют. Меня коллеги при встрече теперь спрашивают: «Тебя не посадили еще?» И весело смеются. Я тоже смеюсь. Но на самом деле смешного мало. Мне, разумеется, было понятно с самого начала, что высказаться вслух о проблеме – это к неприятностям.

– Зачем тогда вы это сделали?

– Бывают случаи, когда молчать невозможно. Потому что это принципиальная несправедливость, касающаяся детей. Для меня – бесспорный факт, что государственные экзамены должны быть честными. Что в вузы должны поступать наиболее талантливые школьники, а не те, у кого экзаменационные задания нечестным путем оказались задолго до экзамена. Почему проблему надо замалчивать? Почему начальство не благодарность выражает, а запрещает о ней говорить? Школа вообще не очень свободна сейчас. Учащимся запрещают ставить лайки в соцсетях, учителям запрещают в купальниках фотографироваться.

Следите за этой историей? Молодую учительницу из Омска уволили за фото в купальнике. Объясняли это тем, что, мол, фото противоречит кодексу чести школы. А на фото абсолютно ничего непристойного не было. Как можно в учебных заведениях принимать какие-то кодексы, которые запрещают свободным людям в свободной стране делать что-то, что не запрещено законом?

Недавно учительницу в Москве уволили за то, что она своих учеников сводила в театр. Не куда-то там – в театр! В Москве! Кто-то из родителей решил, что постановка слишком откровенна или что-то еще… Мама пожаловалась директору. А директор чего боится? Что мама завтра может пойти в РОНО, а потом и президенту напишет. Директору проще уволить учителя. Повод легко найти. А имелся ли у учителя приказ об организации внеклассного мероприятия? А было ли два сопровождающих? А проведен ли инструктаж по технике безопасности при переходе через дорогу? Если целенаправленно искать нарушение, найти можно. Из-за этого в школах опасаются проявлять инициативу. Мало ли кому что не понравится.

– Что вы планируете предпринять дальше в связи с утечками ЕГЭ? Подать в суд на Рособрнадзор? Создать движение «За честный ЕГЭ»?

– Я обозначил проблему. Не в моих силах ее решать – я работаю учителем, а не в ФИПИ или в Рособрнадзоре. На мой взгляд, сделанного – достаточно. Сам факт привлечения внимания должен повлечь внутренние расследования, какие-то управленческие решения. Я уверен, меры примут. В 2011 году, когда тоже были утечки, я обсудил с коллегами и сформулировал несколько страниц предложений по совершенствованию ЕГЭ. Почти все из них уже реализованы. Организовывать сейчас какое-то движение «За честный ЕГЭ» смысла нет. Больше того, звать «на баррикады» – значит подставить коллег под удар. Это – к разговору о несвободе. Мне недавно написал один молодой учитель с предложением отправить от педагогического коллектива школы, где он работает, коллективное письмо в мою поддержку. И я понимаю, что он – за правду, но – в плену иллюзий. Никто не будет писать никаких писем. Потому что – чревато.

– А вы-то почему не боитесь?

– А что со мной можно сделать? Во-первых, ниже учителя не пошлют. А во-вторых, я в Петербурге работаю. У нас всегда было больше свободомыслия и здравомыслия, чем в любом другом городе.

Сергей Кравцов, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки заявил ТАССу:



– Я не исключаю, что это провокация. Мы соответствующий иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления… Даже если это (слив. – Ред.) на самом деле произошло – зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность. Даже разработчики не знают финальные варианты заданий.

Оригинальную версию интервью читайте в журнале «Город 812».