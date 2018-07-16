Каршеринговый «Солярис» отправил приметного «гонщика» в мост на Стачек

Яркий гоночный автомобиль – видимо, Nissan Laurel – разбился минувшей ночью, 16 июля, на проспекте Стачек под железнодорожным мостом, рядом с Кировским заводом. По словам очевидцев, есть пострадавший.

«Водитель каршерингового «Соляриса» подрезал «гонщика», тот не справился с управлением и въехал в опору моста, все живы, только водитель – «гонщик» сломал ногу и челюсть», – сообщает Денис в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Каршеринг перестроился в «Ниссан», а тот отлетел в опору моста. Свидетели есть, водитель каршеринга маневр не отрицает», – подтверждает Никита.

«Я приехал уже в тот момент, когда водителя «Соляриса» оформляли. Он, к слову, отказался от медосвидетельствования, о чем и поставил подпись в протоколе, – рассказывает Дмитрий. – Судя по следам на месте ДТП, «Солярис» «вырезал» из полосы «Лавра» и отправил в опору моста. Хуже всего, что в месте удара «Лавра» об опору опора имеет небольшой выступ. Об этот выступ и сложился лавр». «Если бы не каркас, мы бы водителя по частям доставали», – добавляет Ольга.

В комментариях отмечают, что водителю «Соляриса» 21 год, его водительский стаж – 3 года. А водитель «Ниссана», как говорят, возвращался в Петербург с фестиваля Autosation, прошедшего в выходные под Великим Новгородом.