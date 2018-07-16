"Лучший чемпионат мира в истории". Что мы запомним о русском мундиале

В воскресенье Франция оформила свое второе золото на чемпионатах мира по футболу - ровно через 20 лет после домашнего триумфа. Пока россияне пытаются понять, как жить дальше без ежедневного футбола, отдел спорта "Фонтанки" вспоминает самые важные моменты, сюжеты, мотивы исторического турнира.

Архив/Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Главная команда страны

Начнем в мажоре. Сборная России стала той командой, за которую по итогам домашнего чемпионата болеет вся страна. В воскресенье вечером болельщики, покидая фан-зону на Конюшенной площади, периодически начинали скандировать название нашей страны. Совершенно точно могу сказать, что такое последовательное боление за главную команду страны – явление для россиян абсолютно новое, и от того еще более чарующее. Обычно за сборную России переживают ребята с пузиком и в костюме Bosco. По итогам домашнего чемпионата мира за сборную России стал переживать народ. Это, на мой вкус, главное достижение турнира.

Сейчас, когда рана уже подзатянулась и не так больно, можно констатировать: Россия могла бы играть в финале, но чемпионат мира – это история про сантиметры. Пробей Марио Фернандес на 10 сантиметров правее – был бы гол; отскочи мяч после сейва Игоря Акинфеева левее на два сантиметра – и мяч закрутился бы от штанги не в ворота, а из ворот. Естественно, вся эта рефлексия – про сослагательное наклонение. Но гнать от себя эти мысли тяжело даже после конца чемпионата мира.

Уникальные достижения

В России сборная Англии впервые в своей истории выиграла серию пенальти в плей-офф. До поездки к нам англичане трижды вылетали в серии послематчевых одиннадцатиметровых, и эта проблема команды с острова давно стала футбольным мемом. Тем не менее в 1/8 команда Гарета Саутгейта – самая молодая на турнире после сборной Нигерии – смогла в первой серии из 5 ударов переиграть сборную Колумбии и заслуженно дошла до полуфинала. Впервые с 1990 года.

Дозревшая сборная Бельгии впервые в своей истории – а играют красные дьяволята на чемпионатах мира с 1930 года – выиграла бронзовые медали. В 1986 бельгийцы проиграли и полуфинал аргентинцам, и матч за третье место французам. В последнем петербургском матче чемпионата бельгийцы уверенно расплющили англичан. Нежно, что Аксель Витсель примерил бронзовую медаль в городе, где он провел 4,5 года, на стадионе, на котором он в "Зените" поиграть не успел.

Традиции и принципы

21 чемпионат мира подтвердил тренд последних лет: чемпион мира не вышел из группы. В 21 веке это случилось в четвертый раз из пяти: лишь на турнире в Германии пентакампеоны добрались в итоге до 1/4 финала. Французы в 2002, итальянцы в 2010, испанцы в 2014 и немцы в 2018 из группы выйти не смогли. Собственно, про французов в Катаре в 2022 многое уже стало понятно.

Новые звезды

Во время чемпионата мира в России случилась перезагрузка главных героев футбольного рынка. Откровенно скомкали турнир Леонель Месси, Криштиано Роналду (даже несмотря на свои 4 мяча), Неймар, который, по сути, запомнился только невероятным количеством симуляций и искренних падений. Мировые футбольные маркетологи, уверен, переписали свой топ-5, и нас, футбольных болельщиков, ждет новая плеяда богов. Однозначно турнир в России добавил вистов Эдену Азару из Бельгии (в игре против Бразилии сделал 10 успешных обводок из 10), Харри Кейну из Англии (лучший бомбардир турнира), Луке Модричу из Хорватии (лучший игрок турнира), опять же бельгийцу Тибо Куртуа (лучший вратарь турнира). Для тех, кто смотрит футбол дважды в неделю, эти фамилии не стали неожиданностью, но для широких масс общественности, которые узнают о футболе раз в 2 года, эти мальчики однозначно расширили капиталы футбольных компетенций.

Футбол вне политики

Мы абсолютно убеждены, что футбол вне политики, а кто считает иначе, у тех вырастут разные половые органы на лбу. Несмотря на тревожных общеполитический контекст, чемпионат мира прошел без сучка и с двумя задоринками.

Сперва футболисты сборной Швейцарии, прирожденные поклонники Албании, продемонстрировали геральдических орлов в игре против Сербии, за что получили справедливый штраф. Затем после победы над сборной России защитник хорватов Домагой Вида выложил видео вместе с тренером сборной Огненом Вукоевичем. В ролике ребята играли с огнем, цитируя формулировку "Слава Украине". Вукоевича 9 июля отправили из сборной загорать, Вида получил штраф от ФИФА и после полуфинала против англичан предельно искренне извинился за свои необдуманные попытки плеснуть керосина на примус машины пропаганды.

VAR

Чемпионат мира в России стал первым, на котором на всех стадионах использовалась система VAR: Video Assistant Referee (видеопомощник судьи). До того схема с дополнительными судьями и видеоповторами тестировалась на матчах Кубка конфедераций – 2017, который тоже проходил в России. По итогам того турнира глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка признал опыт успешным, и последний месяц – вплоть до финала! – мы смотрели вместе с вами, как периодически главные арбитры матча отбегали к монитору, чтобы посмотреть в замедленном повторе увлекательное видео. По нашим ощущениям, просмотру футбола это не мешало. А точность решений, по подсчетам ответственных руководителей, выросла до космического показателя 99,6%.

Финал

Грандиозный матч в "Лужниках" между Хорватией и Францией оказался достойным завершением одного из лучших чемпионатов мира в истории футбола. 6 забитых мячей – это повторение второго результата результативности. В 1930 году в Уругвае в финале хозяева обыграли соседей-аргентинцев с тем же счетом 4:2. Больше 6 мячей забивали только в финале-1958: тогда в Швеции бразильцы обыграли хозяев 5:2, дубль на счету 17-летнего Пеле.

Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ и обладатель реактивных ног, забивая в воскресенье в Москве, имел на своем лицевом счету 19 лет и 7 месяцев. Для современного атлетичного и временами предательски жесткого футбола это невероятное достижение. Рывки Мбаппе и ускорения с места на российских стадионах однозначно вошли в историю футбола.

Об этом в суете плей-оффа подзабылось, но в финал вышла единственная команда на турнире, в заявке которой было не 23 футболиста, а 22. Никола Калинич, футболист "Фиорентины", выступающий за "Милан", отказался выходить на замену в первой игре группового этапа Хорватия – Нигерия. Тренерский штаб после некоторых раздумий отправил Калинича с турнира домой. По одной из версий, Калинич отказался выходить, потому что ему нужно было в туалет. Ну что же, свой финал Калинич однозначно прописал/профыркал/прокакал.

Церемония награждения в "Лужниках" по напряженности соответствовала финалу. Сперва сгустились тучи и неожиданно начался ливень. Затем неожиданно выяснилось, что зонтик у награждающих президентов есть только один, и в силу очевидных обстоятельств он достался Владимиру Путину. Пока подносили зонтики остальным участникам, социальные сети настрогали терабайт картинок и злых подписей, а остальные участники церемонии, включая президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, основательно промокли.

Итог

На пресс-конференции перед матчем 1/8 финала против Франции 71-летний главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес сказал очень важные для нас слова: "На мой взгляд, это лучший чемпионат мира в истории". Мы скромно сами говорить ничего не будем, просто тактично кивнем, мол, да-да, спасибо, нам очень приятно. И это мы еще секс с иностранными болельщиками не обсудили.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»