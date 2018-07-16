СМИ: В Кремле запретили произносить слово «реформа», говоря о пенсиях, чтобы избежать ассоциаций с «проклятыми девяностыми»

Правительственные телеканалы, депутаты «Единой России», прокремлевские эксперты и блогеры не должны произносить слово «реформа», упоминая об изменениях в пенсионном законодательстве. Взамен спикерам от Кремля оставили слова «изменения» и «преобразования».

Информацию о существовании такого распоряжения телеканалу «Дождь» подтвердили несколько источников. Как сообщает издание 16 июля, кремлевские рекомендации коснулись всех, кто транслирует точку зрения власти. Действуют ограничения еще с июня, когда поправки были только внесены на рассмотрение в Государственную думу. Опасения вызывает именно слово «реформа», которое может ассоциироваться у людей с трудностями 90-х годов, а на фоне непопулярности идеи повышения пенсионного возраста в Кремле «пытаются организовать ее «правильную» подачу». Использовать, согласно рекомендациям, стоит слова «преобразования», «изменения» и прочие синонимы.

Примеры можно найти на сайте партии «Единая Россия». В текстах, посвященных законопроекту, фигурирует словосочетание «пенсионная система».