Стас больше не «космос». Граффити с Черчесовым окончательно закрасили в Петербурге

Трансформаторная будка, на которой еще вчера был изображен главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, снова стала желтой. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Ленэнерго» 16 июля.

«Администрация района обещала не закрашивать граффити с Черчесовым до осени. Сейчас там нет никакого портрета, только надпись, поэтому мы восстановили прежний вид будки», – рассказали в пресс-службе компании.

Накануне портрет тренера уже закрасили серым авторы рисунка – художники из группировки HoodGraff. Поверх однотонного фона они оставили надпись «Еще есть вопросы?». Этот жест стал ответом на порчу рисунка в последний день мундиаля. Художники посетовали на невысокий уровень культуры отдельных личностей и заявили, что восстанавливать более ничего не будут.

Фото: скришот телеграм канала "Протестный Петербург"

Напомним, нарисованный Станислав Черчесов появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду после того, как российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Сперва на граффити пожаловался неизвестный петербуржец с помощью портала «Наш Петербург». Он потребовал вернуть трансформаторной будке «родной» желтый цвет, но администрация решила отложить вопрос до осени. Затем на тренера покусились зенитовские ультрас, «отрубив» Черчесову палец. Художники нарисовали новый портрет. Свежее граффити смогло дожить лишь до финального дня мундиаля.