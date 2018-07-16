РСТ: В «Натали Турс» пришли следователи, в туроператоре проходят масштабные увольнения

Следственный комитет России начал проверку туроператора «Натали Турс» по факту аннулирования проданных клиентам путевок. Об этом 16 июля сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«В пятницу, 13 июля, в офис «Натали Турс» приходили представители Следственного комитета, которые изъяли часть документации. Это неофициальная информация, но нам ее подтвердили и свои источники, и сотрудники компании», – рассказала Тюрина.

Представитель РСТ также сообщила о масштабных увольнениях в структуре туроператора. По словам Тюриной, компания «Натали Турс» выплатила своим сотрудникам зарплату за июнь в обмен на заявление об уходе по собственному желанию.

«Там осталось порядка 15 человек. Из чего они платят деньги сотрудникам, я не знаю. Может быть, из личных средств руководства. Но за туры они никому ничего не возвращают, в личных кабинетах турагентств, которые помогают туристам и оформляют заявления на возврат средств, автоматически появляется некое гарантийное обязательство, в котором говорится, что эти деньги клиенты смогут использовать на туры с апреля 2019 по апрель 2020 года. Согласитесь, довольно сомнительная перспектива», – подвела итог Ирина Тюрина.

В Следственном комитете России информацию об обысках в «Натали Турс» пока не подтверждают.

Напомним, в начале июля «Натали Турс» аннулировала все проданные ранее туры, после чего сразу же объявила о начале возврата денег. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году.