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Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

Фото предоставлено компанией «Аэрофлот»

12 июля 2018 года в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» прошло открытие нового авиасимулятора Airbus A320 Full Flight Simulator компании Dream Aero.

Авиасимулятор Airbus A320, первый в «парке» Dream Aero, построен на базе авиатренажера, аналогичного тем, что используются для обучения профессиональных пилотов гражданской авиации. Dream Aero с каждым новым проектом постоянно совершенствует качество предоставляемых услуг путем обмена опыта с действующими авиакомпаниями, чтобы предоставлять посетителям максимально реалистичные впечатления от полетов. При помощи экспертов информационного партнера проекта, авиакомпании «Россия», разработчики Dream Aero создают продукт, который отвечает высоким стандартам.

Авиатренажеры компании Dream Aero установлены на динамической платформе. Благодаря ей динамика полета воспроизводится во всех деталях. При наборе скорости и взлете ощущаются неровности бетонной взлетной полосы, отрыв и набор высоты. В ходе полета платформа точно отрабатывает последствия производимых действий и условий полета (крены, турбулентность и т.д.). Подвижность обеспечивается мощной гидравлической системой, управляемой компьютером. Благодаря подвижности кабины, системе визуализации и «озвучки» создается полное ощущение реального полета на самолете Airbus A320.

Посетители, попадая в точную копию кабины самолета Airbus A320 с логотипом «России», в окружении приборов и органов управления, полностью идентичных реальным, имеют возможность занять кресло пилота и почувствовать себя командиром большого пассажирского авиалайнера. Все приборы выводят данные, соответствующие режиму полета и вашим действиям. Взлет, полет и посадка на авиатренажере совместно с инструкторами Dream Aero вполне под силу каждому желающему.

Компания Dream Aero основана в 2012 году в Санкт-Петербурге и объединяет международную команду профессионалов в Санкт-Петербурге, Москве и Шанхае. В ближайших планах Dream Aero открытие еще нескольких авиасимуляторов Airbus A320 и Boeing-737NG как в России, так и за рубежом. На сегодняшний день принимают посетителей симуляторы в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Краснодаре и в Объединенных Арабских Эмиратах – Дубае.


 

 

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Dream Aero запускает авиатренажер Airbus A320 в Санкт-Петербурге

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