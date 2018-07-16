Правительство выделяет миллиарды на переквалификацию людей предпенсионного возраста
Правительство России собирается тратить около 5 млрд рублей в год на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста. Об этом 16 июля на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минтруда Максим Топилин.
Он уточнил, что кабинет министров сейчас разрабатывает соответствующую программу. Тратить на нее планируется около 5 млрд рублей в год, рассказал чиновник.
«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство на это выделит соответствующие средства. Мы исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год», – заявил Топилин.
Справка:
Напомним, 14 июня, в день начала чемпионата мира по футболу, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о проведении масштабной пенсионной реформы в России. По предложению правительства, пенсионный возраст в стране начнут поэтапно повышать с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек. 1 июля по стране прокатилась волна митингов, а 4 июля около 200 недовольных реформой граждан пришли под окна администрации президента. Утверждается, что в Кремле создали неформальный штаб для пиара пенсионной реформы. Его сотрудники должны остановить падение рейтингов правительства и главы государства, вызванное непопулярным законопроектом.