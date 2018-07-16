Правительство выделяет миллиарды на переквалификацию людей предпенсионного возраста

Правительство России собирается тратить около 5 млрд рублей в год на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста. Об этом 16 июля на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Он уточнил, что кабинет министров сейчас разрабатывает соответствующую программу. Тратить на нее планируется около 5 млрд рублей в год, рассказал чиновник.