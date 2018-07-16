«МегаФону» надоела публичность: компания уходит с Лондонской биржи

«МегаФон» объявил о предстоящем делистинге акций на бирже в Лондоне, а также о выкупе акций на Московской бирже. В заявлении совета директоров компании, распространенном 16 июля, говорится, что сохранение статуса публичной компании — больше не приоритет для «МегаФона».

Совет директоров «принял решение одобрить программу приобретения обыкновенных акций и ГДР, а также аннулирование листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже», – говорится в сообщении. Выкупом акций займется дочерняя компания «МегаФона» Megafon Investments Limited. С 16 июля по 22 августа она собирается выкупить 128,5 млн обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (примерно 20,8% акций компании) по $9,75 за бумагу. Предложение о выкупе акций направят также всем акционерам, кроме USM Holdings (владеет 56,32% «МегаФона»), Газпромбанка (18,79%) и Megafon Investments (3,92%).

Выкуп будет производиться с премией в 26,3% к средней цене акций компании на Московской бирже.

«В процессе стратегии трансформации, о которой мы объявили в мае 2017 года, становится понятно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов, которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный риск для наших миноритарных акционеров. Проводимые изменения могут негативно отразиться на нашем показателе OIBDA, темпов роста выручки и уровне долга в среднесрочной перспективе и потребовать дополнительных средств для реализации нашей стратегии и пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов. Ввиду этих факторов и сохраняющейся нестабильной ситуации на фондовых рынках, Совет, учитывая текущую ситуацию, пришел к выводу, что будет правильным предложить нашим миноритарным акционерам возможность выхода с премией к текущей рыночной стоимости наших акций и GDR», – заявил исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

При этом решение о делистинге на Московской бирже пока не принято из-за «сложности и возможных высоких затрат».

Напомним, первичное размещение акций «МегаФона» на Московской и Лондонской биржах в 2012 году стало одним из крупнейших IPO российских компаний на тот момент.