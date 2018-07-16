Трамп объяснил плохие отношения России и США «многолетней глупостью» администраций

Президент США Дональд Трамп назвал причину наихудших за всю историю отношений с Россией. В своем Twitter он уличил в этом свою администрацию.

«Наши отношения с Россией еще никогда не были хуже, спасибо многолетней глупости и безрассудности предыдущих администраций и охоте на ведьм», — написал он.

Охотой на ведьм американский лидер неоднократно называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Москва все эти обвинения отрицает.

16 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Хельсинки. Встреча двух президентов станет первой полноформатной без привязки к саммитам. Инициативу провести эти переговоры в конце марта во время телефонного разговора с Путиным выразил Трамп.