На Владимирском Suzuki приехала в чайную лавку, но не прошла в дверь

После столкновения с такси автомобиль Suzuki вылетел на тротуар и разбил витрину и дверь чайного магазина. Авария произошла на Владимирском проспекте в Петербурге утром 16 июля.

Фото с места аварии «Фонтанке» прислали читатели. Иномарка перегородила тротуар возле 1 дома по Владимирскому проспекту утром 16 июля. Второй участник ДТП, водитель такси, занял правую полосу.

В ГИБДД «Фонтанке» сообщили, что по предварительной информации пострадавших в аварии нет. Вероятно, вовремя не откроется чайный магазин — машина повредила дверь, стекло и часть стены.