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Общество
16.07.2018 09:32
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В Краснодарском крае начали взимать курортный сбор с туристов

В Краснодарском крае с понедельника, 16 июля, будет взиматься курортный сбор в наиболее популярных у туристов районах региона. Об этом сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

«Я напомню, жители Кубани курортный сбор платить не будут», — отметил он. Кондратьев пояснил, что его не обязаны платить 19 льготных категорий граждан, а именно малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Остальные туристы будут платить по 10 руб. в сутки. «В этом году мы установили минимальную планку», — цитирует губернатора РБК со ссылкой на РИА Новости.

Курортный сбор будет взиматься в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района. Платить его будет нужно в пансионатах, отелях и санаториях в день прибытия. Кондратьев рассказал, что полученные средства будут переданы в муниципалитеты тех городов и районов, где они были собраны. «Подчеркну, курортный сбор будет решать проблемы курортной отрасли», — заявил губернатор. Он пояснил, что это будет отслеживать Фонд развития курортной инфраструктуры и созданный при нем Общественный совет.

Курортный сбор был запущен в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года в четырех регионах — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Но в итоге с 1 мая он был введен только на Алтае на территории Белокурихи и на Ставрополье в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Курортный сбор в Крыму будет действовать не раньше 1 мая 2019 года, так как его отложили по просьбе местных владельцев отеля. Размер курортного сбора определяется самим регионом, где он вводится.

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