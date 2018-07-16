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16.07.2018 09:14
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Маск обругал спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера «педофилом»

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обругал «педофилом» дайвера Верна Ансворта в ответ на критику в адрес мини-субмарины, которую сконструировали сотрудники компаний Маска из частей ракеты-носителя Falcon 9 для спасения застрявших в пещере детей из футбольной команды.

Подробности 16 июля приводит РБК со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Ансворт, который принимал участие в спасательной операции, ранее заявил, что создание субмарины было пиар-ходом со стороны Маска и он может «засунуть свою подводную лодку куда подальше».

В ответ на это Маск написал в Twitter, что он не видел Ансворта на месте спасения детей, подчеркнув, что с этой операцией прекрасно справились тайские военные. Кроме того, изобретатель призвал дайвера показать видео, на котором запечатлено спасение детей, но потом добавил: «Знаешь что, не утруждайся показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере № 5 без проблем. Извини, педофил, ты сам попросил об этом».

Многие пользователи соцсети раскритиковали слова главы Tesla, после чего он удалил свой пост. Разъяснений своим словам Маск не предоставил​.

Юношеская футбольная команда и ее тренер пропали в заповеднике «Понг Пха» на севере Таиланда 23 июня. 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, после того как в регионе прошли проливные дожди. Вода затопила входы и многие ходы к пещере. Британские аквалангисты обнаружили подростков и тренера только 2 июля. Спасательная операция завершилась лишь 10 июля. Вся футбольная команда была успешно эвакуирована, однако при спасении детей погиб старший сержант запаса войск спецназа ВМС Таиланда, которого посмертно наградили орденом Белого слона.

Во время спецоперации Илон Маск предложил несколько вариантов спасения детей, одним из которых было использование субмарины, которая могла попасть в пещеру. Конструкторы компаний Маска собрали и протестировали мини-подлодку в Лос-Анджелесе, а затем отправили ее в Таиланд. Но власти королевства приняли решение не использовать субмарину.

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