Забивака с газона в Солнечном «сбежал» до финального свистка мундиаля

Символ Чемпионата мира по футболу 2018 года - волк Забивака - исчез с газона на Зеленогорском шоссе в Петербурге еще до окончания финальной игры. Талисман стоит почти 350 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», о пропаже в полицию сообщил мастер предприятия «Курортный берег», которое занимается в районе благоустройством. «Забивака» появился на разделительном газоне Зеленогорского шоссе в поселке Солнечное в начале июня и исчез, не дожидаясь финального свистка последней игры чемпионата, в период с 13 по 15 июля. Камер, чтобы заснять как и кто унес фигуру высотой 180 см, в Солнечном не нашлось. Город заплатил за талисман 348 тысяч рублей. Полиция Курортного района решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля и завершился победой Франции.