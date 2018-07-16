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Общество
16.07.2018 08:41
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СК: Новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила принадлежность найденных под Екатеринбургом останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Об этом 16 июля сообщили в Следственном комитете России.

Как заявили в ведомстве, согласно выводам экспертов, семь из одиннадцати обнаруженных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын. Это подтверждают результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям.

Экспертиза останков императора Александра III, которые эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга показала, что он является родственником на уровне отец-сын с человеком, останки которого были найдены под Екатеринбургом и в котором опознали последнего российского императора.

«После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение. К производству данных экспертиз привлечены видные ученые, для разрешения поставленных вопросов ими изучается и систематизируется около 2 тысяч документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 гг. в зарубежных архивах и музеях и никем не исследованных», – добавили в СК.

 

Справка:

Последнего российского императора Николая II вместе с семьей расстреляли в Екатеринбурге в 1918 году.

В 1993 году после обнаружения группового захоронения в окрестностях Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело о гибели царской семьи. Экспертиза показала, что останки принадлежат Николаю II, его супруге Александре Федоровне и их детям — великим княжнам Ольге, Татьяне и Анастасии.

В 1998 году дело закрыли в связи со смертью лиц, совершивших преступление. В этом же году членов царской семьи, кроме цесаревича Алексея и великой княжны Марии, захоронили в Петропавловском соборе. Останки, предположительно, царских детей обнаружили в 2007 году на Коптяковской дороге в Свердловской области.

Осенью 2015 года СК решил возобновить расследование дела о гибели царской семьи, чтобы установить подлинность предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

Останки Николая II и Александры Федоровны эксгумировали 23 сентября. В ноябре того же года первый этап генетической экспертизы подтвердил их подлинность.

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