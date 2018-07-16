СК: Новые экспертизы подтвердили подлинность останков царской семьи

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила принадлежность найденных под Екатеринбургом останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Об этом 16 июля сообщили в Следственном комитете России.

Как заявили в ведомстве, согласно выводам экспертов, семь из одиннадцати обнаруженных останков соответствуют семейной группе – мать, отец, четыре дочери и сын. Это подтверждают результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям.

Экспертиза останков императора Александра III, которые эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга показала, что он является родственником на уровне отец-сын с человеком, останки которого были найдены под Екатеринбургом и в котором опознали последнего российского императора.