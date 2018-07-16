Российские спецслужбы отразили 25 миллионов кибератак во время чемпионата мира по футболу

Российские спецслужбы за время чемпионата мира по футболу отразили около 25 миллионов кибератак. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности мундиаля. Подробности встречи сообщаются 16 июля на сайте Кремля.

«В период чемпионата мира нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России, так или иначе связанную с проведением чемпионата мира по футболу», — сказал глава государства.

Российский лидер рассказал, что к обеспечению безопасности мундиаля подключились 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов 34 государств. «Такое взаимное доверие, опыт сотрудничества, партнерства правоохранительных органов и специальных служб исключительно важны сегодня. Ведь перед нами общие задачи, одни задачи», — резюмировал он.

Путин также рассказал, что в рамках подготовки к чемпионату мира было проверено более 2 миллионов человек, задействованных в строительстве и подготовке объектов, организации турнира, волонтёров, других категорий людей. Осуществлено более 400 проверок 194 объектов инфраструктуры на предмет радиационной, химической, биологической, взрывоопасной ситуации.

Путин добавил, что в период мундиаля не было допущено ни одного серьезного происшествия, и благодаря работе спецслужб и правоохранительных органов иностранные гости чувствовали себя в безопасности, а законопослушные граждане не сталкивались с излишними барьерами и ограничениями. «Все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но не создавали ненужных, излишних неудобств», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу прошел в России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.