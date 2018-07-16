Участникам группы Pussy Riot грозят штрафы и исправительные работы за появление на финале ЧМ

Участники группы Pussy Riot получили административные дела из-за появления на поле столичного стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля. Об это сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

Как следует из сообщения, протоколы составили по статьям Кодекса административных правонарушений России 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») и 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»). Санкции статей предусматривают штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с запретом посещать официальные спортивные мероприятия на срок от 6 месяцев до 3 лет. Появление в полицейской форме грозит штрафом в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Подробности в МВД пока не приводят.

Напомним, накануне на 52 минуте матча между сборными Франции и Хорватии, на поле выбежали три девушки и молодой человек, одетые в полицейскую форму. С поля их буквально унесли на руках. Позже группа Pussy Riot объявила, что провела акцию «Милиционер вступает в игру».

Чемпионом мира по футболу 2018 года стала Франция, которая обыграла Хорватию со счетом 4:2.