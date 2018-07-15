Байкер Ерема, известный по делу о пропавшем трубопроводе "Газпрома", арестован. За Luger и пулю в полицейского

Приморский районный суд отправил под арест Виталия Ермолаева, больше известного, как «байкер Ерема». В новости «Фонтанки» Ермолаев попадал неоднократно – как владелец «Бентли», в ДТП с которым погибли двое, и как генеральный директор ООО «Омега», которое построило исчезнувший газопровод от Петербурга к Приозерску. В этот раз Виталия Ермолаева подозревают в хранении оружия и нападении на полицейского.

По информации нашего издания, около 19 часов 16 июля Приморский районный суд арестовал на два месяца 37-летнего петербургского бизнесмена Виталия Ермолаева.

Как стало известно «Фонтанке», внимание наряда полиции Ермолаев привлек 13 июля, около 17:30, на Ольховой улице. Патрульные обратили внимание на двоих мужчин, занервничавших при виде полицейской формы. Тот, что помоложе, 24-летний Александр Шрайнер, был задержан на месте. В сумке у него нашли два пистолета с глушителями – Walter и CZ. Тот, что постарше (как предполагают правоохранители, им был Ермолаев), сумел убежать, на ходу через плечо выстрелив в сторону патруля.

Вскоре в подъезде дома 20 по улице Ольховой полицейские нашли магазин от пистолета Luger с четырнадцатью боевыми патронами, парик, очки и перчатки.

Задержанный Шрайнер, видимо, не молчал. Вечером 14 июля группа захвата зашла в один из домов элитного квартала «Княжеские усадьбы» у Екатерининского парка в Пушкине. В доме был задержан Виталий Ермолаев.

К настоящему времени Александр Шрайнер вышел из камеры под подписку о невыезде. О нем известно, что родился он в Беларуси, зарегистрирован в Калининградской области.

Виталий Ермолаев отправится на время следствия под арест, пока на два месяца. Кроме хранения оружия ему вменяется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ермолаев известен как ценитель автопрома, в его коллекции побывали Land Rover, Hummer H2, Audi Q7, Porsche Cayenne, Toyota Supra, из мотоциклов – Harley Davidson, Ducati Monster, Yamaha. Он же руководитель ряда строительных фирм, стремящихся к банкротству. Обладает глубокими знаниями байкерских традиций, но слабо владеет русским письменным.

С какой целью Ермолаев и Шрайнер гуляли вечером по Ольховой улице, имея при себе три пистолета на двоих, парик и перчатки, – пока интрига.