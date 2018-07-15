Выбежавшим на поле в «Лужниках» участникам Pussy Riot вручили протоколы

Полиция вручила административные протоколы участникам панк-группы Pussy Riot, выбежавшим на футбольное поле во время финального матча ЧМ-2018.

Об этом вечером 15 июля сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. После матча активистов доставлены в ОВД «Лужники». Их адвокат заявлял, что его на протяжении нескольких часов не пускают к задержанным.

«В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) », – отметили в полиции.