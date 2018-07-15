Происшествия
Выбежавшим на поле в «Лужниках» участникам Pussy Riot вручили протоколы
Полиция вручила административные протоколы участникам панк-группы Pussy Riot, выбежавшим на футбольное поле во время финального матча ЧМ-2018.
Об этом вечером 15 июля сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД. После матча активистов доставлены в ОВД «Лужники». Их адвокат заявлял, что его на протяжении нескольких часов не пускают к задержанным.
«В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона «Лужники», возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) », – отметили в полиции.
Справка:
Напомним, четверо участников Pussy Riot, среди которых был издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, выбежали на поле на 50-й минуте матча между Францией и Хорватией. В видеообращении, записанном перед акцией, они заявили, что таким образом требуют освобождения политзаключенных и создания политической конкуренции в России. Оппозиционеры были в форме сотрудников полиции.