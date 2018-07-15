Путин разрешил болельщикам многократный безвизовый въезд в Россию по FAN ID - до конца года

Иностранные болельщики, посетившие игры Чемпионата мира по футболу-2018, получили право многократного безвизового въезда в Россию до конца этого года.

Об этом после финального матча, состоявшегося вечером 15 июля в московских «Лужниках», заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Газета.ру».

Ранее глава государства уже выступал с идеей облегчить гостям мундиаля въезд в страну, теперь это решение обрело более конкретные очертания.

«Я думаю, мы для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы для них сделаем безвизовый въезд в Российскую Федерацию до конца текущего года. Многократный, и повторяю, безвизовый режим», — заявил глава государства.

Путин выразил надежду, что футбольные фанаты воспользуются такой возможностью и «приедут в нашу Россию еще не один раз с друзьями и членами своих семей».

Напомним, мундиаль проходил в 11 городах РФ в течение месяца: с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.