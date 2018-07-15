Игры ЧМ-2018 посетило свыше 3 млн человек

Более трех миллионов человек посетили матчи мундиаля в России.

Матчи чемпионата мира по футболу в 11 городах России посетили в общей сложности 3 031 768 человек, сообщает 15 июля Международная федерация футбола (FIFA). Финал чемпионата мира в московских «Лужниках», где играли сборные Франции и Хорватии, посетили 78 011 зрителей.

Победителем ЧМ-2018 стала Франция, обыгравшая Хорватию в финале со счетом 4:2. Лучшим футболистом турнира признан капитан хорватов Лука Модрич.