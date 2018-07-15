Семь марокканцев за семь тысяч долларов не дождались русских красавиц на Сенной

Петербургские полицейские вынужденно занимаются сорвавшимся рандеву марокканских болельщиков, которым нестерпимо дорого обошлась тяга к российским красавицам. При этом им едва ли стоит винить за пустые карманы и отсутствие любви местных аферистов.

Как стало известно «Фонтанке», в шесть утра 14 июля у станции метро «Сенная» была замечена группа печальных иностранцев. Весь вид компании кричал о бедственном положении. На помощь им позвали полицию. Преодолев языковой барьер, сотрудники узнали, что целью бдений у метро было свидание с россиянками. Подруг обещал предоставить некто Зака, за любовь попросил по тысяче долларов с каждого. Иностранцы заверили, что деньги честно передали. Для этого пришлось посмотреть на лишённую туристических достопримечательностей Невельскую. Зака забрал валюту и уехал на серебристом Chevrolet с цифрами 567 в номере. Больше его не видели.

Машину объявили в розыск с пометкой задержать всех, кто будет находиться внутри, а иностранцев попытались вернуть в отель. В хостеле на улице Жуковского Амину, Халилю, Саиду, Юсуфу и тройке их приятелей места не нашлось. Там с постояльцами уже простились и возвращения вроде бы направлявшихся прямиком в аэропорт не ждали. Чем закончились скитания иностранцев, не известно, но удалось понять, где искать их вероятного обидчика.

По информации нашего издания, серебристый Chevrolet числится за семьёй предпринимателя из Логиново. Тот ответил на звонок и к перипетиям марокканцев в Петербурге равнодушен не остался. Мужчина рассказал, что сдаёт автомобили в аренду, а на Chevrolet уже несколько месяцев как должен ездить 28-летний Якуб. Он алжирец, в Северную столицу приехал за образованием. Вместе с Якубом машины на прокат брали и его друзья. Заки среди них не было, но был 26-летний Эльзаг. Разрешение на временное пребывание в Петербурге у него истекает в августе, а приехал в Россию он из Марокко. Мог ли он примерить на себя роль сутенёра и испортить соотечественникам впечатление от поездки в Россию, будут выяснять полицейские. Семь тысяч за неслучившийся кутеж с проститутками сочли мошенничеством, обманщика разыскивают по уголовному делу.