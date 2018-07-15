Хорватский полузащитник Модрич назван лучшим футболистом ЧМ-2018

Названы лучшие игроки чемпионата мира по футболу 2018 года в России. «Золотой мяч» – приз лучшему футболисту турнира - отдали полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу в cеми играх на ЧМ-2018.

«Золотая перчатку» – приз лучшему вратарю – вручили игроку сборной Бельгии Тибо Куртуа. Лучшим молодым игроком признан нападающий победителей – сборной Франции Кильян Мбаппе, забивший четыре гола, включая один мяч в финале.

Напомним, в финале сборная Франция 15 июля обыграла Хорватию со счетом 4:2, став двукратным чемпионом мира.