Как Франция и Хорватия сыграли один из самых сумасшедших финалов чемпионатов мира в истории

Россияне, маскирующиеся под хорватов, гром с молнией и шесть забитых голов: отдел спорта «Фонтанки» с трудом верит, что видел этот невероятный матч вживую и теперь рассказывает о нем вам.

Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"

Вряд ли кто-то ожидал именно такого финала. То есть, конечно же, Франция изначально ходила в фаворитах. Но то, что в решающем матче им придется биться именно с Хорватией, и все закончится именно таким градом голов, предсказать было невозможно.

Для французов такие игры – дело почти привычное. За последние 20 лет это уже пятый их финал с учетом чемпионатов Европы. А вот победа на чемпионатах мира была пока только одна – в 1998 году. То был триумф легендарного поколения во главе с Зинедином Зиданом. С одной стороны, с тех пор прошло не так уж и много времени – всего два десятилетия. С другой – один из самых ярких игроков нынешней сборной Франции Килиан Мбаппе тогда даже не родился. Как говорится, почувствуй себя по-настоящему старым.

– Я родился в декабре 1998-го и не видел победу Франции в Кубке мира, – говорил в интервью газета Le Monde Мбаппе за день до финала. – Но мне рассказывали, что страна тогда сходила с ума, Зидан забил два гола Бразилии в финале. Нет, я бы не хотел сравнений с золотой командой 1998-го. У каждого поколения своя история. Кубок мира выиграли они, а не мы. Это их слава, мы должны писать свою историю.

Сборная Хорватии уже вошла в историю. Так уж совпало, что предыдущее главное спортивное достижение, которым до сих пор гордится вся страна – бронзовые медали того же чемпионата мира 1998 года. Хорватия, ставшая независимой всего за 7 лет до этого, в матче за третье место обыграла Нидерланды (2:1). Кстати, в финал их не пустила именно Франция (1:2), хотя Давор Шукер забил первым, но почти мгновенный ответ Лилиана Тюрана в виде двух голов подряд не оставил хорватам шансов. Так что сегодняшний матч для них еще и вполне считался реваншем. Огня добавил один из игроков той бронзовой сборной Хорватии Игор Штимац, написавший у себя в «Фейсбуке»: «Кто-нибудь знает точно, с кем мы играем в финале?». Далее шел список 13-ти игроков французской команды, родившихся в различных странах Африки. «Респект!», – многозначительно подытожил Штимац.

«Если мы выиграем чемпионат мира, никто не скажет, что в сборной Франции слишком много темнокожих игроков», – словно ему в ответ говорит Мбаппе. Хотя вряд ли это был ответ именно Штимацу. По соцсетям с самого начала чемпионата мира в России гуляет картинка французского флага с силуэтом Африканского континента. Но все равно зря хорват это сказал. Давать дополнительную мотивацию сопернику перед игрой всей жизни – так себе идея.

В финале атмосфера праздника на чемпионат мира вернулась. День назад в Петербурге перед игрой за третье место Англия – Бельгия временами было ощущение, что находишь на каком-нибудь матче «Ростов» – «Амкар». Печаль англичан и бельгийцев от упущенного шанса сыграть в главном матче турнира была слишком глубокой. Лишь время от времени их грусть разбавляли крики «Россия!».

В Москве 15 июля все было иначе, словно и не прошел уже целый месяц, а все только начинается. Хорватские болельщики в своей стильной форме в красно-белую шашечку выделялись сильнее всего и, казалось, что они сильно превосходят соперника в количестве. На каждом втором была надета шапочка для водного поло, закрывающая уши.

Если хорваты в этот день были главными по моде, то потомки Александра Дюма отвечали за шумовую поддержку. Они орали национальные песни, трясли миниатюрными копиями Кубка мира, а к одной репортерше национального телевидения влезли в прямой эфир, обступив ее со всех сторон и заглушив ее речь гимном.

Многочисленные российские болельщики несмотря ни на что поддерживали в основном Хорватию. Доходило до смешного. Шел молодой человек в футболке в красно-белую шашечку. К нему подошел мужчина с ребенком и просит: «Уан фото плиз». «Да я свой, русский», – отвечает ему на русском тот. «Сделаем вид, что хорват», – не отчаялся мужчина и обнялся с ним для селфи.

Обе команды поддержали президенты – серьезный Эмманюэль Макрон от Франции и роскошная Колинда Грабар-Китарович от Хорватии. С ними сидел Владимир Путин – лидеру России предстояло награждать победителя.

Главным впечатлением от торжественной церемонии перед началом матча было даже не выступление главного героя фильма «Люди в черном» Уилла Смита с гимном чемпионата мира. Гораздо более бурно зрители на переполненных трибунах «Лужников» отреагировали на «Калинку-малинку» под аккомпанемент шотландских волынок и барабанную партию в исполнении чемпиона мира Роналдиньо.

От самого матча мало кто ожидал большого количества голов. Французы, как и ожидалось, решили сыграть максимально прагматично. Но у сборной Хорватии был свой, совершенно сумасшедший план на игру. Во многом благодаря им финал чемпионат мира по футболу 2018 года получился одним из самых веселых за последние едва ли не полвека. Хорваты первыми же забили, но, вот беда, в свои ворота. На 18 минуте Марио Манджукич неудачно чиркнул головой по мячу в своей штрафной после удара Гризмана и оформил автогол. На счету сборной Франции к этому моменту было ровно ноль ударов.

Сами ошиблись – сами исправили ситуацию. Через десять минут Иван Перишич сравнял, гениально пробросив мяч мимо защитника и пробил точно в ворота. Французы сами отдали инициативу сопернику и в какой-то момент показалось, что совершенно зря. Хорваты очень опасно атаковали и раз за разом нагружали вратаря, но только для того, чтобы самим в итоге все испортить. Все тот же Перишич в своей штрафной задел рукой мяч и аргентинский судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти. 11-метровый без проблем реализовал Антуан Гризманн. После этого матч уже стал одним из самых результативных финалов за последние годы.

Во втором тайме зрителям пришлось ненадолго отвлечься от зажигательного футбола: на поле выбежали четыре человек в униформе. Каким-то образом им удалось преодолеть заграждение и убежать от стюардов, плотной стеной стоявших на протяжении всего матча вдоль трибун. Как минимум одной из них была девушка. Она сумела добежать до Домагая Виды и отбила ему пять. Вскоре выяснилось, что это были Pussy Riot и вообще это акция с неким глубоким смыслом. С поля акционеров уносили буквально на руках.

Тем временем над «Лужниками» гремел гром и даже пару раз сверкнула молния. Повеяло прохладой. Но на поле было все также жарко.

Французы, казалось, похоронили всякую интригу, забив еще дважды. Отличились Поль Погба и Мбаппе, сдержавший обещание написать новую историю сборной. После каждого из этих голов вся скамейка запасных включая весь тренерский штаб сборной Франции выбегала праздновать. Им казалось, что дело уже сделано. Но у людей в футболках в красно-белую шашечку было другое мнение на этот счет. Марио Манджукич частично исправился за свой первый автогол, сократив отставание от соперника до двух мячей. Гол получился курьезным: вратарь Уго Льорис пошел в обводку на набегающего Манджукича, но получилось не очень. Кто-то из французов в ярости упал на газон и ударил кулаком о землю. Так этот матч стал самым результативным финалом чемпионатов мира с 1966 года, но тогда Англии и ФРГ (4:2) для того, чтобы забить шесть голов понадобилось дополнительное время.

У Франции и Хорватии спустя полвека на большее сил уже, кажется, не хватило. Прозвучал финальный свисток и все – сборная Франция стала двукратным чемпионом мира. Чемпионат мира в России, который хвалили все – простые болельщики, футболисты, тренеры и даже иностранные политики не самых дружественных стран – завершился также ярко, как проходил весь этот месяц. Французы заслуженно победили, но Хорватия боролась до самого конца, и большая часть аплодисментов после окончания была именно им.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»