Дональд Трамп прибыл в Финляндию для встречи с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прилетели в аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Как 15 июля сообщает корреспондент «Фонтанки» из Хельсинки, борт №1 США, Boeing 747-2G4B, по расписанию прибыл в главный аэропорт Финляндии.

Финские истребители Hornet были подняты над аэропортом примерно в 18.00, за несколько часов до приезда высокого гостя. За час до приземления в воздушной гавани появился кортеж из черных автомобилей. Самолет делегации США прилетел за 15 минут до Трампа.

Трамп вылетел в Финляндию из Шотландии. До этого президент США с официальным визитом посетил Великобританию.

Air Force One wheels up from Glasgow Prestwick. About 3 hrs, 1,127-miles to Helsinki. pic.twitter.com/RIsAZTFKgS