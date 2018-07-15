Сборная Франции выиграла чемпионат мира в России

Триумфом для сборной Франции завершился финал чемпионата мира по футболу в России 15 июля на московском стадионе «Лужники». Со счетом 4:2 французы победили Хорватию.

Голы за Францию забили Манджукич (18 минута, автогол), Гризманн (38, пенальти), Погба (59), Мбаппе (65). У Хорватии отличились Перишич (28) и Манджукич (69).

Таким образом, сборная Франция выиграла чемпионат мира во второй раз, она также первенствовала в 1998 году. Сборная Хорватии играла в финале впервые в своей истории.