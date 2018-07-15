Финал ЧМ-2018 прервался из-за выбежавших на поле Pussy Riot

Прервать финал чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве Франция – Хорватия пришлось из-за выходки трех болельщиков. Им удалось перебраться через ограждения, прорваться сквозь стюардов и выбежать на поле. Возможно, им помогло то, что они были одеты в униформу.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Поймать их удалось лишь в центре поля. Уносили их буквально на руках.

Одним из хулиганов оказалась девушка.

Как сообщили в «Фейсбуке» участники панк-группы Pussy Riot, на поле выбежали они. Акцию назвали «Милиционер вступает в игру».