Чемпионат мира по футболу 2018
Финал ЧМ-2018 прервался из-за выбежавших на поле Pussy Riot
Прервать финал чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве Франция – Хорватия пришлось из-за выходки трех болельщиков. Им удалось перебраться через ограждения, прорваться сквозь стюардов и выбежать на поле. Возможно, им помогло то, что они были одеты в униформу.
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Поймать их удалось лишь в центре поля. Уносили их буквально на руках.
Одним из хулиганов оказалась девушка.
Как сообщили в «Фейсбуке» участники панк-группы Pussy Riot, на поле выбежали они. Акцию назвали «Милиционер вступает в игру».