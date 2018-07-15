Французы опять вышли вперед в финале ЧМ-2018

Уже третий по счету гол забит в финале чемпионата мира по футболу 15 июля на стадионе «Лужники» в первом тайме. Вновь вперед вышла сборная Франции.

На 36 минуте главный судья матча Нестор Питана (Аргентина) назначил пенальти в ворота Хорватии за игру рукой в штрафной. 11-метровый реализовал Антуан Гризманн.

Напомним, хорваты забили первыми, но в свои ворота – отличился со знаком «минус» Марио Манджукич. Сравнять им удалось благодаря точному удару Ивана Перишича.