Сборная Хорватии снова забила, но на этот раз в ворота Франции

Второй гол в финале чемпионата мира по футболу не пришлось долго ждать. Отличилась снова сборная Хорватии, но на этот мяч улетел в правильные ворота. На 29 минуте отличился Иван Перишич.

Счет стал 1:1.

Напомним, первый гол в свои ворота забил хорватский нападающий Марио Манджукич.

На счету сборной Франции одна победа в чемпионатах мира (1998). Лучшее достижение сборной Хорватии – бронзовые медали (1998).