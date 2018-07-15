Путин смотрит финал ЧМ-2018 в компании президентов Франции, Хорватии и еще семи глав государств

Главы десяти стран собрались в Москве на стадионе «Лужники», где в эти минуты проходит финал чемпионата мира по футболу. В их числе президент России Владимир Путин, а также главы стран, чьи команды вышли в финал – Эмманюэль Макрон от Франции и Колинда Грабар-Китарович от Хорватии.

Также на игре присутствуют лидеры Армении, Белоруссии, Габона, Молдавии, Палестины, Катара и Судана.

Ранее сообщалось, что матч посетят в общей сложности главы 14 стран. Не доехали премьер-министр Венгрии, премьер-министр Киргизии, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи и Южной Осетии.